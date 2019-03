Próba kradzieży luksusowych aut. Chodzili z "walizką" po posesji

Video: TVN Turbo

Ochrona przed kradzieżami "na walizkę". Polski sposób na...

29.04 | To, co dla kierowcy jest ułatwieniem, może być niestety także okazją dla przestępców. W przypadku nowszych aut złodzieje korzystają z metody "na walizkę". Dzięki przechwyceniu za pomocą specjalnego skanera sygnału ze zbliżeniowego kluczyka, są w stanie ukraść samochód w zaledwie kilka sekund. Polscy konstruktorzy wpadli na pomysł, jak się przed złodziejami chronić. Skonstruowali niewielkie urządzenie - klips zakładany na baterie kluczyka, który po odebraniu odpowiednich sygnałów otworzy auto, a w odpowiednim momencie potrafi dezaktywować kluczyk, co chroni przed kradzieżami. Materiał programu "Raport" TVN Turbo

