"Zziajany, zakurzony i ledwo powłóczy nogami, ale szczęście patrzy mu z oczu i krasi lica"

Cali w bieli, pełni entuzjazmu i w tropikalnych kaskach. Uzbrojeni w kanapkę z jajkiem. Tak letnicy zwiedzali Gdynię - młode miasto z morza i marzeń.

Być jak Pola Negri i Coco Chanel. Na kim w latach 20. i 30. wzorowały się modne gdynianki? Kapelusze, berety... czytaj dalej »

Nie mieli parawanów i modnych dmuchanych flamingów. To pewne. Ale na wybrzeżu szukali tego co i współcześni turyści: ochłody, wytchnienia i dobrej zabawy.

W ostatnie wakacje przed wybuchem II wojny światowej "Kurier Bałtycki" zachęcał letników do odwiedzania Gdyni - miasta, które powstało z morza, marzeń i uporu inżyniera Wendy.

Ówcześni redaktorzy z przymrużeniem oka rozpisywali się o różnicach między turystami a gdynianami.

"Gdy zobaczysz w upalny dzień na ulicach Gdyni człowieka w białym lnianym garniturku, z gębą i dekoltem opalonym na amarantowo i zaopatrzonego w tropikalny kask - to jest to na pewno nietutejszy. Letnik albo wycieczkowicz. Taki świeżo upieczony".

Źródło: Polona Ogłoszenia z Gdyni i okolic

"Prawdziwy gdynianin ma bladą twarz, nosi się z miejska i nie pamięta nawet kiedy ostatni raz widział morze" * - czytamy w "Wybrzeże oczekuje Was", dodatku do "Kuriera Bałtyckiego".

Ile w tym prawdy, a ile drobnych uszczypliwości?

- W latach 30. XX w. Gdynia często była wybierana przez turystów. Wydawało się wręcz, że odwiedzenie dumy II RP, „okna na świat”, „polskiego Nowego Jorku”, największej obok COP-u inwestycji w II RP, nowoczesnego, modernistycznego miasta, które powstało od podstaw jest obowiązkiem każdego Polaka. Letnicy chętnie zaglądali do Gdyni i pobliskiego Orłowa Morskiego, a kiedy już znaleźli się na długo wyczekiwanej plaży to szybko chcieli się nacieszyć zatoką i słońcem - mówi Weronika Szerle, historyczka sztuki z Muzeum Miasta Gdyni.

Źródło: Polona Port handlowy w Gdyni

To stąd ta amarantowa opalenizna, na którą gdynianie zwyczajnie nie mieli czasu. A co z lnianymi garniturami i kaskami ?

- W tamtym czasie dużą wagę przywiązywano do eleganckiego wyglądu. I to nie tylko w Gdyni. Garnitury rzeczywiście były modne, zwłaszcza te lniane. Len był dobrym, naturalnym materiałem a do tego łatwo dostępnym. Z kolei kaski to po prostu małe, dopasowane kapelusze, które stały się popularne już w latach 20. Te "tropikalne" były wykonane ze słomy - tłumaczy Szerle.

Źródło: Polona Molo pasażerskie w Gdyni

Igranie z falami

"Chwile na słonecznej plaży, gdy zrzuciwszy wierzchnie odzienie wyciąga się na piasku, gdy zdjąwszy obuwie i podkasawszy pantalony igra z falami" *

Na plaży też było szykownie. Królowały białe i czarne trykoty. Modne były pasy i koła. Wszystko inspirowane sztuką awangardową, abstrakcyjnymi obrazami oraz rzeźbami. Panie chętnie sięgały też po białe szlafroki z froty lub piżamy plażowe, na które składały się szerokie spodnie i bluzka bez rękawów

Zobacz jak ubierały się gdynianki w latach 30. XX w.

Bal w „Polskiej Riwierze", ok. 1930 roku Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Nauczyciele przed wejściem do szkoły Powszechnej nr 1 w Gdyni, 1930 r. Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Kobiety na pokładzie statku, II połowa lat 30. Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Plaża gdyńska, lata 30. XX wieku Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Ul. 10 Lutego,1935 r. Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Grupa osób przed budynkiem Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Okrzei 2, II połowa lat 30. XX w. Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Koniec lat 30., Plac Kaszubski Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Gdynia - port, lata 30. Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Ul. Centralna (obecnie ul. Chrzanowskiego) - budująca się Gdynia przełom lat 20 i 30. XX w. Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Uczestnicy biegu ulicznego, Gdynia 1932 r. Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Promenada nadmorska w Gdyni, lata 30 Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Ul. 10 Lutego, Gdynia, II poł. lat 30. Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Skwer Kościuszki w Gdyni, 1938 r. Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Kobieta i dziecko na Promenadzie Nadmorskiej w Gdyni, lata 1930-35 Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Gdynia, przystań pasażerska na Molo Rybackim, 1936-39 Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Gdynia, lata 1930-1935, kobieta w skórzanej czapce pilotce i futrze z karakułów Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Pracownicy Domu Towarowego „Bon Marché" w Gdyni przed sklepem na ul. Mściwoja, czerwiec 1937 rok Fot. Muzeum Miasta Gdyni

































- W Gdyni piżamy plażowe można było kupić w sklepie Pelagii Anflikowej z Poznania. Jej sklep znajdował się przy ul. Świętojańskiej, obok Grand Cafe. Tekst reklamy brzmiał: modne piżamy na plażę, płaszcze, kostiumy i czepki kąpielowe. Bielizna damska i dziecięca z własnej wytwórni. Kołdry i firanki. Dla Panów bielizna, krawaty - opowiada Szerle.

A panowie? Plażowali w krótkich, czarnych spodenkach.

"Nie pije, nie śpi, a tylko zwiedza"

Źródło: Polona Hotel Turystyczny w Gdyni mógł przyjąć nawet tysiąc osób

"Kiedy mu się tak dokładnie przyjrzeć wycieczkowiec okazuje się osobnikiem o naprawdę zastanawiającej strukturze. Nie je, nie pije, nie śpi, a tylko zwiedza, zwiedza. Butelka lemoniady, bułeczka z jajkiem na twardo przywieziona „z domu”, kawałek dachu nad głową w Hotelu Turystyczny, i już może urzędować". *

Hotel Turystyczny w Gdyni znajdował się przy ul. Rybackiej 1. W obszernych i dobrze wentylowanych halach na nocleg mogło liczyć nawet tysiąc osób. Hotel głównie przyjmował wycieczkowiczów. Ci, którzy w mieście gościli zaledwie kilka godzin mogli skorzystać z Hotelu Dziennego.

"Letnik zwiedza motorówką port. To rzecz zasadnicza (…) Jest zziajany, zakurzony i ledwo powłóczy nogami, ale szczęście patrzy mu z oczu i krasi lica". *

Za czym tak latali turyści? Pozycją "must be" na ich liście był gdyński port. Żegluga oferowała też rejsy do Helu i na Jasne Wybrzeże. Ci, którzy woleli zostać na lądzie mogli podziwiać Kaszubską Szwajcarię.

Wirowali w tańcu na molo

Z kolei kąpieli chętnie zażywali w Orłowie Morskim. W latach 30. była to miejscowość obok Gdyni. W 1935 r. włączono ją do miasta.

Tamtejsze kąpielisko jest pięknie położone w Kotlinie nad Zatoką Gdańską.

Źródło: Polona Hotel i łazienki w Gdyni

Śmiało można powiedzieć, że było tam zarazem komfortowo i dość tanio. Na brzegu znajdowały się nowoczesne łazienki wzniesione z betonu. Wewnątrz można było skorzystać z natrysków i kabin. Turyści zmęczeni morskimi uciechami mogli odetchnąć spacerując po plantach wśród kolorowych klombów kwiatów.

- Nad brzegiem zatoki był też luksusowy, przeszklony pawilon jednego z największych producentów butów. W butiku można było kupić lub naprawić buty. A panie mogły nawet sobie zrobić pedicure. Właściciel zadbał o to, by usługi były naprawdę kompleksowe. To dość nowatorskie podejście jak na tamte czasy - opowiada Szerle.

Wiele osób spędzało też czas w kawiarniach i restauracjach.

To w dzień a wieczorami? Wtedy pary wirowały w tańcu na orłowskim molo.

"A gdy zmęczony różnorodnością wrażeń letnik usypia słodko, śnią mu się w przedziwnym galimatiasie krany i dźwigi, łodzie i pomorskie gryfy" *

"Orłowo odznacza się bez wątpienia najpiękniejszemu położeniem ze wszystkich miejscowości letniskowych nad Polskiem morzem. Zasłonięte od zimnych północnych wiatrów górami porośniętymi gęstym lasem dochodzącym aż do brzegu morza posiada klimat równy i ciepły. (...) posiada najbardziej słoną wodę w zatoce i najwięcej odczuwa wpływa otwartego morza. Treść ulotki promocyjnej z XXw.

Ostatnie wakacje przed wojną:

Wakacje pracowników monopolu spirytusowego nad morzem zorganizowane przez warszawski oddział Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury w 1934.. Fot. NAC (Sygnatura: 1-N-1227)

Molo pasażerskie w Gdyni Fot. Polona

Hotel i łazienki w Gdyni Fot. Polona

Plaża w Gdyni. Plażowicze podczas wypoczynku. Widok na ośrodek wypoczynkowy. Między 1938 - 1939 rokiem. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-1180-4)

Hotel Turystyczny w Gdyni mógł przyjąć nawet tysiąc osób Fot. Polona

Plaża w Gdyni. Plażowicze podczas wypoczynku. W tle molo. Między 1938 - 1939 rokiem. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-1180-5)

Port handlowy w Gdyni Fot. Polona

Plaża w Gdyni. Spacerowicze na molo. Między 1938 - 1939 rokiem. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-1180-9)

Plaża w Gdyni. Kobiety podczas spaceru na molo. Między 1938 - 1939 rokiem. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-1180-8)

Plaża w Gdyni. Plażowicze podczas wypoczynku nad morzem Bałtyckim. Między 1938 - 1939 rokiem. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-1180-6)

Plaża w Gdyni. Plażowicze podczas wypoczynku nad morzem Bałtyckim. W tle port. Między 1923 - 1935 rokiem. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-1176-1)

Przyjazd zuchów krakowskich z wakacji. Powitanie zuchów wysiadających z pociągu - 1938-1939r. Fot. NAC (Sygnatura: 1-P-750-2)

Przyjazd zuchów krakowskich z wakacji (z bagażami w oknie wagonu kolejowego na peronie dworca). 1938-1939r. Fot. NAC (Sygnatura: 1-P-750-1)

Wieczorek pożegnalny w Toruniu dla dzieci polskich z Westfalii powracających do domów z wakacji spędzonych w Polsce - 1925 - 1939r. Fot. NAC (Sygnatura: 1-Z-914)

Janina Szurig-Bąkowska przy płocie podczas wakacji - 1920 - 1929r. Fot. NAC (Sygnatura: 111-3-1)

Marszałek Józef Piłsudski w czasie jednych z wakacji, prawdopodobnie na Litwie. Widoczni także m.in.: ppłk Józef Kordian Zamorski (1. z lewej w 2. rzędzie), płk Kazimierz Fabrycy (3. z lewej w 2. rzędzie), por. Jerzy Jabłonowski (2. z prawej w 2. rzędzie), płk Jan Kruszewski (1. z prawej w 4. rzędzie), dr Eugenia Lewicka (3. z l - 1921-1926r.wej w 5. rzędzie). Fot. NAC (Sygnatura: 22-414)

Ola Obarska podczas pobytu na wakacjach stoi przy namiocie. W głębi widoczny samochód osobowy-1937 - 1939r. Fot. NAC (Sygnatura: 1-K-8723-1)

Podróżnik Kazimierz Nowak z żoną Marią Wandą, córką Elżbietą i synem Romualdem - 1937. 08. Fot. NAC (Sygnatura: 1-S-3529-2)

Kobieta na huśtawce oraz inni plażowicze podczas zabawy i wypoczynku, 1931 rok. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-3054-5)

Plaża Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie-widoczna tuba megafonu, 1931 rok. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-3054-4)

Plażowicze podczas wypoczynku pod parasolem z napisem "Pijcie mleko". W tle widoczna rekalma z napisem "Pikcie piwo Okocimskie", 1931 rok. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-3054-8)

Wydział Zdrowia Publicznego m. st. Warszawy - Komitet Medycyny Społecznej. Sekcja Propagany Nowogrodzka, 1933 rok. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Plażowicze podczas wypoczynku. W tle widoczny budynek z przebieralniami, 07. 1932 rok, Karwia. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-2019-6)

Dziecko podczas zabawy na plaży w Orłowie, 07. 1932 roku. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-2019-9)

"Dzika" plaża nad Wisłą, 07.1931, Warszawa. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-7430-2)

Dzieci podczas zabawy na plaży. W tle widoczne jachty wyciągnięte na brzeg, 07. 1932 r., Karwia. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-2019-3)

Plazowicze podczas wypoczynku, 07. 1932 r., Karwia. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-2019-8)

Plaża Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie, plażowicze podczas gry w siatkówkę, 07. 1933r. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-3054a-6)

Czarniecka góra nowoczesna letnia kolonia wypoczynkowo-wychowawcza przy szkole Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Plażowicze podczas wypoczynku, 07. 1933r., Kraków. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-3054a-4)

Afisz filmowy; Olśniewający przepychem wystawy wielki film realizacji Georg'a Cukora twórcy „Damy Kameliowej" p.t. „Wakacje" Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Plaża Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie, plażowicze podczas wypoczynku, 07. 1933r. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-3054a-7)

Sanatorium Nauczycielskie w Zakopanem między 1925 - 1934 rokiem. Fot. NAC (Sygnatura: 1-C-738)

Gdzie spędzić przyjemnie i pożytecznie wakacje? Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Letnisko Związku Młodych Polek w Skawie, między 1925 - 1939 rokiem. Fot. NAC (Sygnatura: 1-P-871)

Afisz; „Dziś i dni następnych. Zobaczycie jak należy spędzić urlop i jak żyć, gdy się kocha" Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Widok ogólny terenów letniska w Czorsztynie Nadzamczu. W tle dom letniskowy. Na pierwszym planie pasące się konie, 1929r. Fot. NAC (Sygnatura: 1-U-840-1)

Kolonia harcerska dla dzieci robotników tramwajowych z Krakowa w Ojcowie. Na fotografii dzieci m.in. z wojewodą krakowskiem Michałem Gnoińskim (w środku, w jasnym garniturze) i wiceprezydentem Krakowa Rudolfem Radzyńskim (w środku, z laską), przed budynkiem, 1937-07r. Fot. NAC (Sygnatura: 1-P-772-4)

Dzieci polskie ze Śląska Opolskiego w Katowicach w drodze na kolonie letnie w Polsce. Dzieci pozdrawiają swoich rodziców przez mikrofon polskiego radia, 1938r., Katowice. Fot. NAC (Sygnatura: 1-Z-871-2)

Kolonie letnie w Domu Zdrowia im. Henryka Pachońskiego w Bystrej. Na fotografii Henryk Pachoński wśród kolonistek, 1932-07r., Bystra woj. śląskie. Fot. NAC (Sygnatura: 1-N-2875a-9)

Wyjazd dzieci z Katowic na kolonie letnie zorganizowane przez Związek Obrony Kresów Zachodnich. Lekarz Henryk Jarczyk bada dzieci przed wyjazdem na wakacje, między 1926 - 1939 rokiem. Fot. NAC (Sygnatura: 1-N-2894-1)

Kolonie letnie w Ciechocinku, dzieci podczas zabawy, między 1920 - 1939 rokiem. Fot. NAC (Sygnatura: 1-N

Kolonie letnie zorganizowane przez Radę Szkolną m.st. Warszawy w Małkini. Na zdjęciu fragment przedstawienia w wykonaniu kolonistek, 1930-08r. Fot. NAC (Sygnatura: 1-N-2906-6)

Kolonie letnie w Domu dla Dzieci Powiatu Krakowskiego w Radziszowie. Na zdjęciu widać dzieci czytajace list z domu w jednej z sypialni, 1938-07r., Radziszów. Fot. NAC (Sygnatura: 1-N-2911b-4)

Kolonie letnie w Domu dla Dzieci Powiatu Krakowskiego w Radziszowie. Na zdjęciu widać dzieci częstujące się piernikami, 1938-07r., Radziszów. Fot. NAC (Sygnatura: 1-N-2911b-9)

Dzieci polskie ze Śląska Opolskiego w Katowicach w drodze na kolonie letnie w Polsce. Na zdjęciu dzieci przy swoich bagażach z tabliczkami zawieszonymi na szyi z numerami swoich grup wraz z opiekunami w oczekiwaniu na wyjazd. Na chodniku tłum gapiów. W głębi na budynkach widoczne reklamy, 1934-07r., Katowice. Fot. NAC (Sygnatura: 1-Z-868-3)

Rejs żaglówką z Krakowa do Gdańska w 1932 roku. Żeglarze Rajchardówna, J. i B. Jasiewiczowie, Kwiatkowski, Jarosz i Wyrobek wypływają w rejs. W głębi widoczny most Dębnicki. Fot. NAC

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)

Warszawa - Polskie Biuro Podróży "Orbis", 1939r. Fot. POLONA / Biblioteka Narodowa (PD)



































































































































*Cytaty pochodzą z dodatku "Wycieczkowicz pod Lupą" z "Kuriera Bałtyckiego" (1939 r.)

