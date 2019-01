Około południa nowy komunikat o stanie zdrowia Adamowicza. Potrzebna krew, zwłaszcza 0RhD

Około południa w poniedziałek będzie nowy komunikat o stanie zdrowia prezydenta Pawła Adamowicza - poinformował na swojej stronie ratusz miasta Gdańska. Krew dla prezydenta Adamowicza można oddawać w stacjach krwiodawstwa w Gdańsku i innych miejscowościach woj. pomorskiego od godz. 7.

"Zadecydują najbliższe godziny". Paweł Adamowicz po operacji Operacja trwała... czytaj dalej » Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zaapelowało w niedzielę wieczorem o oddawanie krwi dla prezydenta Pawła Adamowicza. Jak podało Centrum, chodzi zwłaszcza o krew 0RhD-.

Jak wyjaśniono, są to uniwersalne krwinki, które można przetoczyć, kiedy nie zna się grupy krwi pacjenta.

W poniedziałek rano urząd miasta podkreślił, że stacje krwiodawstwa w Gdańsku i innych miejscowościach województwa pomorskiego są otwarte od godz. 7. Poza Gdańskiem krew można oddawać w Kościerzynie, Gdyni, Wejherowie, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie oraz w Kartuzach.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Dawcą krwi może zostać osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 60. roku życia, o wadze nie niższej niż 50 kg. Czynnikiem czasowo dyskwalifikującym może być zażywanie aspiryny w ciągu ostatnich pięciu dni, niektóre rodzaje szczepień oraz grypa i infekcje grypopodobne. Dyskwalifikuje także okres odczulania w alergii, okres miesiączkowania, pobyt w krajach o wysokiej zachorowalności na AIDS. Na stałe dyskwalifikują między innymi: żółtaczka zakaźna, malaria, babeszjoza, a także choroby układu krążenia (wady serca, niewydolność krążenia), układu nerwowego (padaczka), pokarmowego, moczowo-płciowego i nerek, układu immunologicznego i endokrynnego. Oddać krwi nie mogą także nosiciele wirusa HIV oraz osoby uzależnione od leków lub alkoholu. Apeluje się, aby nie oddawać krwi, jeżeli przez ryzykowne zachowania narażono się na niebezpieczeństwo. Każda oddana krew zostanie przebadana pod kątem wirusa HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV), wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) lub krętkiem bladym (wywołującym kiłę). Przed oddaniem krwi zalecane jest zjedzenie lekkiego posiłku i wypicie litra wody. Trzeba zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL.

Koło południa nowy komunikat o stanie prezydenta

Ratusz dodał również, że "nowy komunikat o stanie zdrowia prezydenta Adamowicza ma zostać podany około południa".

Miasto przypomniało, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku uruchomił całodobową pomoc psychologiczną.

Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą zadzwonić do Punktu Interwencji Kryzysowej "Fundacji Fosa" pod nr telefonu 787 960 860. Urząd Miasta Gdańsk

Adamowicz żyje, ale jego stan jest bardzo ciężki

W poniedziałek w nocy doktor Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku poinformował - po pięciogodzinnej operacji Adamowicza - że pacjent żyje, ale jest w bardzo ciężkim stanie.

Prezydent Gdyni: apeluję o zero tolerancji dla nienawiści w życiu publicznym Apeluję do... czytaj dalej » - Urazy były bardzo ciężkie, poważna rana serca, rana przepony, rany narządów wewnątrz jamy brzusznej - powiedział lekarz.

- Bardzo prosimy, żebyście państwo wspierali pacjenta i żebyście modlili się za niego - zaznaczył. - O wszystkim zdecydują najbliższe godziny - dodał chirurg.

W trakcie operacji prezydentowi przetoczono 41 jednostek krwi.

Atak na scenie WOŚP

Adamowicz był operowany, po tym, jak został zaatakowany nożem przez 27-letniego mężczyznę podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na nagraniu zdarzenia widać, jak mężczyzna, który wtargnął na scenę, podbiega do prezydenta Gdańska i uderza go. Na scenie reanimowano Adamowicza, potem przewieziono go do szpitala.

Policja i prokuratura zaraz po zdarzeniu podjęły czynności w sprawie ataku na prezydenta miasta. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Zaraz po napaści w mediach społecznościowych politycy i zwykli obywatele apelowali o modlitwę za zdrowie i życie Adamowicza, m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz szef Rady Europejskiej, b. premier Donald Tusk. Po godz. 1.00 do szpitala przybył gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

