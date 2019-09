Arcybiskup Głódź w asyście policji jechał do Juraty. "Jest uprawniony"

Video: Katarzyna Kowalska / Fakty po południu

"Użyłem niewłaściwych słów". Abp Głódź przeprasza za słowa o...

Arcybiskup Głódź przeprasza za swoje słowa z 12 maja, kiedy zapytany o film Braci Sekielskich o pedofilii powiedział, że nie ogląda "byle czego". W oświadczeniu mówi: "użyłem niewłaściwych słów". "Chcę zapewnić, że nie miały one na celu urazić ofiar pedofilii. Tym bardziej te osoby przepraszam i łączę się z nimi w ich cierpieniu". Jak dodaje - w Archidiecezji Gdańskiej nie ma i nie będzie przyzwolenia na pedofilię. To kolejny głos ze strony kościelnych hierarchów w reakcji na film "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich. Co Kościół zamierza zrobić, by rozliczyć wszystkich sprawców pedofilii w swoich szeregach i zapobiec tym przestępstwom w przyszłości?

