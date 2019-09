Autobus wypełniony plastikowymi butelkami. "Jest tego bardzo dużo, za dużo"

Foto: tvn24 Video: Renata Kijowska / Fakty TVN

08.06.2019 | Morze śmieci. "Plastik, który generujemy, do...

Za 30 lat w oceanach ma być więcej plastiku niż ryb - ostrzega ONZ i dodaje, że to ostatni dzwonek by powstrzymać śmieciową falę. Zalewającą także Bałtyk. Morze odpadów w morzu to morze problemów - i prosta droga do tego by nasze Bałtyckie zmieniło się w martwe.

»