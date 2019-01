Zatrzymania za groźby pod adresem samorządowców, areszt za grożenie Tuskowi

Video: tvn24 "To była nienawiść do systemu, do ludzi, którzy go uwięzili"16.01 | Jak ocenił w "Kropce nad i" senator Marek Borowski, morderstwo Pawła Adamowicza "popełnione na oczach tysięcy, a właściwie milionów ludzi", musi "wywołać pytania o to, czy tak, jak się bawimy w Polsce w dyskusję, w dysputę w cudzysłowie, czy to można tolerować". zobacz więcej wideo »