"Gdańsk dzieli się dobrem". Ostatnie słowa Pawła Adamowicza hasłem 28. finału WOŚP

Gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku odbywa się pod hasłem "Gdańsk dla Orkiestry". Ten najbliższy będzie wyjątkowy. Odbędzie się pod hasłem "Gdańsk dzieli się dobrem"- zapowiedziała podczas konferencji w środę Agnieszka Buczyńska z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. To jedne z ostatnich słów, które wypowiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz tuż przed atakiem Stefana W.

Konferencja w sprawie 28. finału WOŚP w Gdańsku odbyła się w środę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Udział w niej wzięli: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz; Agnieszka Buczyńska, prezes Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

- 28. finał WOŚP odbędzie się 12 stycznia. Poświęcony będzie zdrowiu i życiu dzieci, a dokładniej specjalistycznemu sprzętowi, który będzie służył podczas operacji - mówiła Buczyńska.

Główna scena koncertu w Gdańsku zostanie przeniesiona z Targu Węglowego przed Europejskie Centrum Solidarności.

Jak zapowiedziała Buczyńska, na ulice wyjdzie około 1200 wolontariuszy.

"Gdańsk dzieli się dobrem"

28. finał wyjątkowo odbędzie się pod hasłem "Gdańsk dzieli się dobrem".

Nawiązuje to do słów wypowiedzianych przez Pawła Adamowicza, tuż przed Światełkiem do Nieba, podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym.

- Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! – to ostatnie jego słowa.

Kiedy odliczanie się skończyło i rozbłysły zimne ognie, do prezydenta podbiegł Stefan W. i zadał trzy ciosy nożem. Następnego dnia Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu.

Właśnie dlatego podczas 28. finału, w rocznicę śmierci władze miasta chcą upamiętnić śp. prezydenta Pawła Adamowicza.

Tablica poświęcona pamięci zamordowanego prezydenta

- 13 stycznia to rocznica tragicznego wydarzenia w okolicach ulic Bogusławskiego, Katowni, Targu Węglowego. 13 stycznia 2020 roku wieczorem w tym miejscu odsłonimy tablicę poświęconą panu prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, a ściślej tragicznemu wydarzeniu, które miało tam miejsce – powiedziała Dulkiewicz.



Prezydent dodała, że już dziś można zobaczyć prace przygotowawcze prowadzone w Gdańsku w okolicach ulicy Katownia.

- Miejsce, w którym stała scena w tym roku, będzie miejscem oznaczonym, żebyśmy mogli stanąć i oddać się refleksji - dodała prezydent.

Dulkiewicz zapowiedziała także, że odsłonięcie tablicy nastąpi 13 stycznia 2020 roku o godzinie 19.55.



W niedzielę wieczorem, 13 stycznia 2019 roku Pawła Adamowicza zaatakował nożem w centrum miasta 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek 14 stycznia po południu zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.

