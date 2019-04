"Pies mieszka na dachu". Mógł spędzić tam nawet kilka miesięcy

Video: Reuters

Pies pływał ponad 220 kilometrów od brzegu

16.04 | Psa, pływającego w odległości 220 kilometrów od brzegu Zatoki Tajlandzkiej, zauważono w piątek 12 kwietnia. Pracownicy platformy wiertniczej, w pobliżu której znajdowało się zwierzę, ruszyli mu na ratunek - za pomocą liny, która obwiązała szyję psa, wciągnięto go na pokład. Pies, który prawdopodobnie spadł z kutra rybackiego, był w fatalnym stanie. Wygłodzonym, odwodnionym i wycieńczonym zwierzęciem natychmiast się zaopiekowano i nazwano go "Boon Rod", co w języku tajskim oznacza "Ocalały". Kiedy w poniedziałek dopłynięto z Ocalałym do portu Songkhla, czekali na niego pracownicy ośrodka pomocy zwierzętom. Kiedy tylko wróci do zdrowia, zwierzę trafi do ośrodka adopcyjnego Khon Kaen w północno-wschodniej Tajlandii.

