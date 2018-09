Wózek z trzyletnią dziewczynką w lesie. Mogła spędzić tam całą noc





Szósta rano, las, a w nim wózek ze zziębniętą dziewczynką. Trzylatkę znaleźli dwaj mężczyźni, którzy szli do pracy. Według ustaleń policji, dziecko mogło spędzić w lesie nawet całą noc.

Dziewczynkę znaleziono w pobliżu miejscowości Łoża w gminie Czarne (woj. pomorskie).

Jeden z mężczyzn, pracowników leśnych, wiedział czyje to dziecko, jednak nie odwiózł go do matki, a do jej rodziny. O sprawie powiadomił też Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, a ten policję.

- Matka została zatrzymana o godzinie 10. Miała wtedy 0,6 promila alkoholu w organizmie. W tej chwili prowadzone są czynności w celu ustalenia, gdzie była i dlaczego dziecko znalazło się w tym lesie - mówi asp. sztab. Sławomir Gradek, Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie.

Dziewczynka była w lesie całą noc?

Jak wstępnie ustalili policjanci, matka z dzieckiem mogła przyjść do lasu około godziny 22, jednak wyszła już z niego sama. Pracownicy leśni znaleźli dziewczynkę dopiero następnego dnia o 6 rano. Zatem możliwe, że trzylatka spędziła w lesie nawet osiem godzin.

Jak ustalił reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, 24-letnia matka dziecka była w niedzielę z dziewczynką u rodziny, gdzie miała pić alkohol. Wracając do domu, musiała przejść około kilometra przez leśną ścieżkę. To wtedy miała zostawić dziewczynkę i dalej iść sama.

Kiedy mężczyźni znaleźli dziecko, było ono mocno wyziębione. Jednak - jak zaznacza policja - jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

