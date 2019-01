Krowa wybrała wolność i życie w lesie. Od miesiąca jest nieuchwytna

Video: tvn24

Krowa-turystka skazana na śmierć

Cała Bułgaria i spora część Parlamentu Europejskiego żyje sprawą krowy o imieniu Penka. Krowa urządziła sobie wycieczkę przez granicę bułgarsko-serbską. I to był błąd. W Serbii spędziła kilka dni, w końcu została złapana i deportowana, bo po kolczykach poznali, że to krowa unijna. Bułgarscy urzędnicy orzekli: po takiej wycieczce nie ma wyjścia, Penkę trzeba uśpić. No i wtedy się zaczęło, akcja ratowania krowy dotarła do Brukseli. Więcej takich historii w "Rankingu Mazura" w sobotę o 15:15 i w niedzielę o 18:15 w TVN24.

