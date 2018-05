Pomnik Katyński w Jersey City stanie "w lepszym miejscu"

- Pomnik Katyński w Jersey City zostanie przesunięty w lepsze miejsce niż to, w którym teraz stoi - powiedział dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w USA Eric Lubaczewski. Dodał, że premier Mateusz Morawiecki wspierał polską stronę w negocjacjach z władzami Jersey City.

Plany usunięcia Pomnika Katyńskiego z miejsca, gdzie się znajduje obecnie, wywołały oburzenie i protesty wśród przedstawicieli Polonii w Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce. W spór włączyły się władze miejskie Jersey City oraz politycy w kraju. Ostatecznie udało się znaleźć kompromis. Monument ma pozostać na nadbrzeżu rzeki Hudson, zostanie jedynie przesunięty o 60 metrów od miejsca, gdzie znajduje się obecnie.

Lubaczewski powiedział w sobotę, że "wygląda na to", że pomnik nie zostanie przeniesiony do żadnego miejsca tymczasowego, tylko od razu trafi na docelowy teren.

Pytany, kiedy pomnik może zostać przesunięty na nowe miejsce, powiedział, że wszystko powinno być zamknięte w ciągu 60-90 dni.

"Pomnik jest postawiony w fatalnym miejscu"

"Pomnik jest postawiony w fatalnym miejscu"

- To będzie absolutnie lepsze miejsce. Jeżeli ktoś popatrzy, w jakim miejscu teraz stoi ten pomnik, to zrozumie, że pomnik (...) jest postawiony w fatalnym miejscu. Na środku ulicy, jeżdżą wokół niego samochody, nie ma tam żadnego miejsca na zatrzymanie się, na zadumę - powiedział Lubaczewski.

Podkreślił, że w nowym miejscu, w którym będzie stał pomnik, rozciąga się piękny widok na Wieżę Wolności i Manhattan. Ponadto monument ma znajdować się w parku z zielenią i ławkami, gdzie będzie przestrzeń do zadumy czy modlitwy.

Wyjaśnił, że grunt, na którym obecnie znajduje się Pomnik Katyński należy do miasta. Natomiast grunt, na którym będzie znajdował się pomnik po przesunięciu, będzie "należał do Polaków".

- Nie wiemy jeszcze, czy to będzie zapisane w akcie własności jako Konsulat Polski, czy to będzie zapisane jako organizacja katyńska. To doprecyzujemy w ten weekend i podamy na konferencji prasowej w poniedziałek, natomiast ten grunt będzie nam przekazany na 99 lat - zaznaczył.

Mówił też, że negocjacje z władzami Jersey City w sprawie pomnika zaczęły się ponad dwa tygodnie temu, "długo przed tym, jak jakiekolwiek manifestacje i jakakolwiek rozmowa o wprowadzeniu pozwów sądowych była brana pod uwagę".

- Przekazanie Polsce jakiejkolwiek działki miejskiej to jest bardzo duże wyzwanie dla majora (burmistrza - red.), on musi w jakiś sposób uzyskać potwierdzenie wielu ludzi, organizacji, urzędów, które się na to zgodzą - podkreślił Lubaczewski.

Lubaczewski o wsparciu Morawieckiego

- Jesteśmy dzisiaj w punkcie, gdzie możemy głośno powiedzieć, że te negocjacje, które zaczęły się dawno, ten pomysł na przeniesienie pomnika kilkadziesiąt metrów, nie mógł wyjść "na zewnątrz", dlatego też były takie "przeciążenia" - wyjaśnił.

Lubaczewski powiedział, że od samego początku premier Mateusz Morawiecki był informowany o przebiegu spraw związanych z pomnikiem.

- Wiedział, co się dzieje. Dawał nam gigantyczne poparcie. Mówił, że ta droga, którą idziemy jest właściwa, ale także wiedział, że może "nie wypalić", więc rozważaliśmy z nim też inne drogi - powiedział.

Lubaczewski dodał, że "dużym politycznym instynktem wykazał się także wicemarszałek Senatu Adam Bielan, z którym wielokrotnie rozmawiał przez telefon" i który prowadził go jako głównego negocjatora.