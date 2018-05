Fontanny w miejscu Pomnika Katyńskiego. Burmistrz pokazał plan przebudowy

Burmistrz Jersey City Steven Fulop zaprezentował na Facebooku plany parku, który miałby powstać w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Pomnik Katyński. Zapewnił, że monument nadal będzie eksponowany w "jakimś ważnym miejscu" w mieście. Ambasador RP w USA Piotr Wilczek powiedział reporterowi "Faktów" TVN Marcinowi Wronie, że trwają przygotowania do negocjacji z burmistrzem.

Polonia amerykańska chce, aby Pomnik Katyński zachował obecną lokalizację przy Exchange Place.

"Dzielę się wstępnymi planami Exchange Place" - napisał w czwartek na Twitterze Steven Fulop, zamieszczając wizualizację. Z projektu wynika, że w miejscu Pomnika Katyńskiego miałyby znaleźć się fontanny. Burmistrz wyjaśnił, że celem przebudowy jest "uatrakcyjnienie deptaka".

"Plany zakładają [budowę - przyp. red.] placu zabaw, parku wodnego, zielonej przestrzeni na pikniki, jak w Hoboken i parków przeznaczonych na sceny lub namioty artystów" - wyjaśnił.



Just sharing Exchange Place initial plans. The goal is energizing the waterfront walkway. The plans include a children’s playground, a spray park, green space for picnics like the piers in Hoboken, and the parks are designed for stages/tents for live performances. #JerseyCitypic.twitter.com/dXWi0Jqj4F — Steven Fulop (@StevenFulop) 10 maja 2018

Dla porównania Fulop zamieścił zdjęcie przedstawiające obecny wygląd okolicy.



Here is the current picture of Exchange Place. pic.twitter.com/PMizPnhXPl — Steven Fulop (@StevenFulop) 10 maja 2018

Pomnik "w jakimś ważnym miejscu w Jersey City"

Fulop na Twitterze odniósł się również do planów przeniesienia Pomnika Katyńskiego. "Moje zobowiązanie wobec polskiej społeczności pozostanie niezmienne, że pomnik będzie wciąż eksponowany w jakimś ważnym miejscu w Jersey City, dzięki wsparciu społeczności" - napisał.

Burmistrz zapewnił jednocześnie, że nie zamierzał okazać braku szacunku.



2/2 - my commitment to the Polish community stands as it always has in that the monument would still be prominently displayed somewhere significant in #jerseycity with community support. No disrespect intended as we share one goal of a better city. — Steven Fulop (@StevenFulop) 10 maja 2018

Oświadczenie to Fulop wydał dzień po tym, jak przedstawiciele Polonii amerykańskiej przedstawili swoje stanowisko podczas posiedzenia Rady Miejskiej Jersey City i w dwa dni po złożeniu w Sądzie Federalnym oraz w Sądzie Stanowym Jersey City wniosków o zablokowanie zamiarów burmistrza.

Amerykańska telewizja: sąd tymczasowo zablokował plan przeniesienia Pomnika Katyńskiego Pomnik Katyński w... czytaj dalej » Fulop początkowo ogłosił, że planuje usunąć pomnik z Exchanege Place. W wydanym później oświadczeniu podał nową lokalizację przy Montgomery Street, którą Rada Miejska pierwotnie przeznaczyła na monument, ale później sama ją zmieniła.

Polonia nie chce przeniesienia pomnika

Amerykanie polskiego pochodzenia, którzy są także elektoratem Fulopa, zarzucają mu, że podjął decyzję o zmianie lokalizacji za ich plecami. Odmówił także wszelkich rozmów z Polonią w sprawie pomnika.

Polonia amerykańska chciałaby zachować monument upamiętniający ofiary masakry katyńskiej w niezmienionym miejscu. Jednocześnie w lokalnej prasie w New Jersey pojawiły się informacje o powiązaniach burmistrza z deweloperami, którzy mieliby być zaangażowani w budowę parku.

Pisał o tym między innymi portal informacyjny NJ.com, podkreślając, że utworzenia parku na terenie, na którym stoi Pomnik Katyński, podjęła się grupa biznesowa Exchange Place, której przewodniczy Mike DeMarco, szef firmy Mack-Cali Realty Corporation.

Źródło: Małgorzata Latos/PAP Pomnik Katyński w Jersey City

Ambasador: miasto nie doceniło roli pomnika

Ambasador RP w USA Piotr Wilczek powiedział w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Marcinem Wroną, że trwają przygotowania do negocjacji z burmistrzem Jersey City.

- Jak wiadomo, od początku ta sprawa została przez miasto bardzo zaniedbana. Nie została doceniona rola tego pomnika również jako miejsca dziedzictwa polskiego w Stanach Zjednoczonych - wskazał.

Wilczek podkreślił, że sposób obwieszczenia decyzji o przeniesieniu pomnika "był tak skandaliczny, że wzbudził bardzo słuszne obawy zarówno mieszkańców Jersey City, jak i New Jersey, Nowego Jorku oraz wszystkich Polaków i Amerykanów", którzy Polsce kibicują.

Manifestacje w obronie pomnika

Prezes Koalicji Polonii Amerykańskiej doktor Stanisław Śliwowski ocenił z kolei słowa burmistrza jako "tylko lekkie złagodzenie tonu".

Karczewski zapowiada "działania dyplomatyczne i prawne" w sprawie Pomnika Katyńskiego Będą podejmowane... czytaj dalej » - W istocie burmistrz podtrzymuje zaprezentowane wcześniej stanowisko, że pomnik zostanie przeniesiony. Z jego wypowiedzi przebija tylko lekko złagodzony ton wobec polskiej społeczności - skomentował prominentny działacz polonijny mieszkający w stanie New Jersey.

Zdaniem Śliwowskiego pozwala to przypuszczać, że sprawa pomnika będzie z Polonią negocjowana.

- W obecnej sytuacji naszym celem nie jest sama w sobie rozmowa z burmistrzem. Chcemy takich negocjacji, których skutkiem będzie pozostawienie pomnika zgodnie z decyzją Rady Miejskiej Jersey City z 1987 roku przy Exchange Place, na nabrzeżu rzeki Hudson, w miejscu, w którym obecnie stoi - podkreślił prezes Koalicji.

Polonia zapowiedziała zorganizowanie najbliższych dniach kilku manifestacji w obronie monumentu. Mają się odbyć przy Pomniku Katyńskim jak też przed gmachem Rady Miejskiej w Jersey City.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN Sąd: Pomnik Katyński nie może być przeniesiony do 29 maja