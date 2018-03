Delegacja Seulu jedzie do Pjongjangu





Prezydent Korei Południowej wysyła w poniedziałek do Korei Północnej wysokiej rangi delegację z dyrektorem bezpieczeństwa narodowego na czele na rozmowy o złagodzeniu napięcia w związku z programem nuklearnym reżimu i pomocą w rozpoczęciu dialogu USA-Korea Północna. W skład delegacji wchodzi też dyrektor służby wywiadu krajowego Suh Hoon.

Prezydent Korei Południowej zapowiada wysłanie przedstawiciela do Korei Północnej Prezydent Korei... czytaj dalej » Będzie to pierwsza od dekady podróż wysłanników Korei Południowej do Pjongjangu - poinformowały w niedzielę władze tego kraju, przypominając o rzadkim okresie polepszenia stosunków w trakcie niedawnych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu.

Dwudniowa wizyta

10-osobowa delegacja pod kierownictwem dyrektora ds. bezpieczeństwa narodowego Korei Południowej Chung Eui-yonga leci do Pjongjangu w poniedziałek po południu z dwudniową wizytą, podczas której spotka się z przedstawicielami władz Korei Północnej. Rozmowy mają skoncentrować się na sprawie pokoju na Półwyspie Koreańskim, poprawie stosunków między dwoma państwami i przygotowaniu gruntu do wznowienia rozmów pomiędzy Pjongjangiem a Waszyngtonem - poinformowało biuro prasowe prezydenta Korei Południowej.



Po wizycie w stolicy Korei Północnej południowokoreańska delegacja ma się udać do Waszyngtonu, gdzie ma omówić wyniki rozmów ze stroną północnokoreańską. W skład delegacji Korei Południowej wchodzi też dyrektor służby wywiadu krajowego Suh Hoon i wiceminister zjednoczenia Chung Hae-sung.