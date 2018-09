"Nadszedł czas umocnić strategiczne partnerstwo". Polsko-amerykańska deklaracja





W obliczu wyzwań, wobec których stoi porządek międzynarodowy, uznajemy, że nadszedł czas, by umocnić i utrwalić strategiczne partnerstwo między naszymi narodami - podkreślono w polsko-amerykańskiej deklaracji podpisanej we wtorek przez prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie.

- Cieszę się ogromnie, że dziś jako polski prezydent mogę stanąć w Waszyngtonie, mogę usiąść przy jednym stole z prezydentem Stanów Zjednoczonych i podpisać porozumienie pogłębiające nasze partnerstwo strategiczne i odnawiające to partnerstwo - mówił Andrzej Duda na wspólnej konferencji z Donaldem Trumpem po spotkaniu w cztery oczy w Białym Domu.

Przypominał, że umowa o partnerstwie strategicznym pomiędzy Polską a USA została podpisana w 2008 roku.

- Dziś tę odnowioną wersję, uwspółcześnioną - wiele się zmieniło przez te 10 lat - partnerstwa strategicznego pomiędzy naszymi krajami podpisaliśmy osobiście wraz z prezydentem Trumpem i za to panu prezydentowi chciałbym bardzo serdecznie podziękować - powiedział Duda.

Podkreślił, że "wskazuje ono te najważniejsze aspekty naszej współpracy i naszej przyjaźni, i wytycza nowe ścieżki na przyszłość - zacieśniania współpracy w dziedzinie obronności, współpracy militarnej i zacieśniania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i biznesu energetycznego, także w aspekcie wspomnianej już przez prezydenta (Trumpa - red.) współpracy w zakresie Trójmorza".

"Poszanowanie i zaangażowanie na rzecz wspólnych wartości i zasad"

Polsko-amerykańska deklaracja podpisana przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa nosi tytuł "Obrona wolności i budowanie dobrobytu poprzez polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne".

W deklaracji zaznaczono, że "Polskę i Stany Zjednoczone łączy wspólna historia oraz zbiór wartości cenionych przez oba narody".

"W obliczu wyzwań, wobec których stoi porządek międzynarodowy, uznajemy, że nadszedł czas, by umocnić i utrwalić strategiczne partnerstwo między naszymi narodami - oświadczono.

Przypomniano również przypadające na 2018 rok stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zbliżające się rocznice: 30-lecia obalenia komunizmu i 20. rocznicę przystąpienia Polski do NATO.

"Potwierdzamy nasze poszanowanie i zaangażowanie na rzecz wspólnych wartości i zasad demokratycznych, w tym wolności, niezależnych instytucji oraz praw człowieka. Wyrażamy głębokie przekonanie, że dalszy rozwój naszych relacji w dziedzinie handlu, obronności i energetyki zwiększy bezpieczeństwo obydwu naszych krajów oraz całego obszaru transatlantyckiego" - dodano w deklaracji.

Pogłębione partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa

W deklaracji podkreślono także, że silna i wolna Europa ma żywotne znaczenie zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych.

"Pogłębione i ściślejsze partnerstwo polsko-amerykańskie w dziedzinie bezpieczeństwa oraz większa determinacja obu państw odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o reagowanie na bieżące zagrożenia i wyzwania dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, a także zapewnianie trwałej stabilności, koniunktury gospodarczej i rozwoju" - czytamy w dokumencie.



"Partnerstwo to jest nieodzowne w świetle coraz poważniejszych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, których przejawem jest agresywne zachowanie Rosji, proliferacja broni masowego rażenia w skali globalnej, terroryzm, zorganizowany przemyt imigrantów oraz napięcia na Bliskim Wschodzie" - dodano.



Zgodnie z deklaracją, Polska i Stany Zjednoczone zamierzają pogłębiać współpracę, umacniać więzy między siłami zbrojnymi oraz zacieśniać stosunki w dziedzinie wywiadu i ścigania przestępstw oraz na innych płaszczyznach związanych z bezpieczeństwem.

"Zintensyfikujemy wspólne działania szkoleniowe i ćwiczenia, ugruntujemy współpracę jednostek wojskowych oraz zwiększymy wymianę doświadczeń i know-how, m.in. poprzez wymianę personelu wojskowego w strukturach dowódczych, ośrodkach edukacyjnych oraz placówkach szkoleniowych" - czytamy w deklaracji.

"Umocnimy nasze partnerstwo w zakresie technologii i przemysłu obronnego w dziedzinach o zasadniczym znaczeniu dla obronności i odstraszania regionalnego, w tym poprzez ułatwienia w dostępie do wysokiej klasy technologii obronnych i uzbrojenia, które Stany Zjednoczone uznają za możliwe" - podkreślono.

Polska i USA podkreśliły też swoje przywiązanie do art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

"Uznając znaczenie wzmocnionej i dostosowanej wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance oraz europejskiej inicjatywy odstraszania, autorstwa Stanów Zjednoczonych, Polska i Stany Zjednoczone zobowiązują się do rozważenia wariantów wzmocnienia militarnej roli Stanów Zjednoczonych w Polsce. W toku wzmożonych konsultacji dokonamy analizy wykonalności tej koncepcji. Efekty wspomnianych wysiłków przyczynią się do umocnienia obronności nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, lecz także całego Sojuszu" - czytamy w deklaracji.

"Wzór do naśladowania"

W deklaracji przypomniano także, że Polska zobowiązała się do zwiększenia wydatków do poziomu 2,5 proc. PKB. Stany Zjednoczone podkreśliły, że "z zadowoleniem przyjmują zaangażowanie Polski, które może służyć jako wzór do naśladowania dla innych sojuszników". "Doceniamy ponadto rozmieszczenie przez Stany Zjednoczone na terytorium Polski bazy Aegis Ashore będącej filarem infrastruktury obrony przeciwrakietowej w Europie, a także uznajemy jej istotną rolę w architekturze bezpieczeństwa NATO" - dodano.

Stałe bazy USA w Polsce? Trump: rozważamy coś takiego Donald i Melania... czytaj dalej »

"Polska i USA będą przeciwdziałać projektom zagrażającym wspólnemu bezpieczeństwu"

Polska i Stany Zjednoczone będą pogłębiały współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Będziemy badali nowe możliwości wynikające z transformacji rynków energii oraz podejmiemy starania, aby zwiększyć dywersyfikację energetyczną w Europie, w czym główną rolę powinna odgrywać inicjatywa prywatna" - zapisano w deklaracji.

"Będziemy nadal koordynowali nasze działania mające na celu przeciwdziałanie projektom energetycznym zagrażającym naszemu wspólnemu bezpieczeństwu, takim jak Nord Stream 2" - dodano.

Polska i USA podkreśliły, że będą wspierały wzmożone działania na rzecz pogłębionej współpracy w zakresie energii oraz dywersyfikacji jej źródeł. Oba państwa zobowiązały się do ustanowienia "polsko-amerykańskiego dialogu w dziedzinie energii".

Postęp w zacieśnianiu relacji biznesowych

W deklaracji obie strony podkreśliły, że sprawiedliwy i uczciwy handel jest równie istotny dla stosunków dwustronnych, między USA i Polską, co obrona i bezpieczeństwo.

"Z zadowoleniem przyjmujemy imponujący postęp w dziedzinie zacieśniania relacji biznesowych, pomiędzy naszymi dwoma krajami oraz potwierdzamy znaczenie amerykańskich inwestycji w Polsce i rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorstw rynkiem amerykańskim" - czytamy w deklaracji.

"Nasze rządy będą działały dynamicznie w celu wykorzystania istniejącego potencjału, w tym poprzez Inicjatywę Trójmorza, co przyczyni się do realizacji tych priorytetów w krajach tego regionu Europy" - podkreślono.

Polska i USA podkreśliły także wagę równych warunków, zobowiązały się do prac nad rozwiązywaniem sporów handlowych w sposób ugodowy oraz potwierdziły rolę badań, innowacji, a także zadeklarowały współpracę w dziedzinie zaawansowanych technologii.