Fox News o "polskich obozach śmierci". Ambasada: nie wprowadzajcie w błąd

W poniedziałek wieczorem władze USA deportowały do Niemiec 95-letniego Jakiwa Palija, strażnika w byłym niemieckim nazistowskim obozie pracy SS w Trawnikach. Jednak podczas programu "Fox &Friends" poświęconego tej deportacji na dole ekranu widniał pasek z napisem: "Palij był nazistowskim strażnikiem w polskim obozie śmierci".

"Doceniamy, że poinformowaliście o kolejnym kryminaliście z czasów wojny słusznie postawionym przed obliczem sprawiedliwości. Jednak proszę NIE wprowadzajcie w błąd waszych widzów poprzez pisanie na nowo historii. Obóz pracy Trawniki był niemieckim nazistowskim obozem w okupowanej Polsce' – napisał ambasador Wilczek na Twitterze.

.@FoxNews we appreciate your reporting on yet another war time criminal rightfully being brought to justice. However please DO NOT mislead your viewers by rewriting history #Trawniki Labor Camp was a #GermanNazi camp in occupied Poland @briankilmeade@ainsleyearhardt@SteveDoocypic.twitter.com/h97PiwzguY