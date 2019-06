Myśliwi chcą znieść zakaz udziału dzieci w polowaniach





Apel Naczelnej Radu Łowieckiej o zmianę prawa Foto: Shutterstock Apel Naczelnej Radu Łowieckiej o zmianę prawa 31.05.2019 | "Apelujemy o wycofanie zakazu udziału dzieci w polowaniach" - pisze Naczelna Rada Łowiecka na czele z prezesem Rafałem Malcem w oświadczeniu opublikowanym w internecie w czwartek 30 maja. Myśliwi zaznaczają w piśmie, że nie chodzi o naukę "zabijania dla przyjemności", a o możliwość "wychowania dzieci w umiłowaniu natury" oraz "w zgodnie z przekonaniami rodziców".

Prawo łowieckie znowelizowane, o zmianach mówi minister... Foto: Shutterstock Video: tvn24 Prawo łowieckie znowelizowane, o zmianach mówi minister... 06.03 | Zakaz udziału nieletnich do 18. roku życia w polowaniach, zwiększenie do 150 metrów odległości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał, możliwość wyłączenia swojej ziemi z polowań - między innymi takie rozwiązania przewiduje znowelizowane we wtorek przez Sejm Prawo łowieckie.

Polski Związek Łowiecki składa obywatelski projekt ustawy, w którym znosi zakaz udziału dzieci w polowaniu. W uzasadnieniu czytamy, że zakaz "ogranicza naturalne prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi". Do projektu noweli prawa łowieckiego dotarł tvn24.pl.

Przyjęta w ubiegłym roku przez Sejm nowelizacja prawa łowieckiego zakazuje udziału w polowaniach osobom poniżej 18. roku życia. Teraz, pod koniec maja, Naczelna Rada Łowiecka opowiedziała się za zniesieniem tego zakazu.

Polowania z udziałem dzieci? Naczelna Rada Łowiecka chce zmiany prawa "Apelujemy o... czytaj dalej » - Wcześniej nikt z władz Polskiego Związku Łowieckiego nie chciał ruszać tego tematu, by nie podpaść ministerstwu środowiska, które nadzoruje związek i wprowadziło zakaz polowań dzieci. Na ostatnim posiedzeniu rady jeden z myśliwych poruszył sprawę zniesienia zakazu i zmusił PZŁ do działania. Projekt zmiany prawa łowieckiego powstał kilka miesięcy temu – mówi tvn24.p jeden z członków PZŁ.

Dzieci na polowaniu za zgodą rodziców

Projekt nowelizacji, do którego dotarł portal tvn24.pl, ma umożliwić nieletnim udział w polowaniach za zgodą rodziców - zamiast zakazu polowania nieletnich zapisano zakaz "wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych".

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że zakaz "w sposób niedopuszczalny ogranicza naturalne prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi".

Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec podkreśla w rozmowie tvn24.pl, że nowelizacja będzie złożona jako obywatelski projekt ustawy. – Stworzyliśmy komitet, w którego skład wejdą przedstawiciele Naczelnej Rady Łowieckiej i zarządu głównego PZŁ i w przyszłym tygodniu chcemy go zarejestrować u marszałka Sejmu. Liczymy, że pod projektem zbierzemy 300 tysięcy podpisów – mówi prezes rady. Do złożenia obywatelskiego projektu w Sejmie potrzebnych jest minimum 100 tysięcy podpisów.

Zastrzelili kilkaset ptaków, śledztwo umorzone. "Nie byli świadomi, że naruszają prawo" Prokuratura... czytaj dalej » - Jestem ojcem trójki dzieci. Jedno z nich jest niepełnoletnie. Do momentu wejścia w życie ustawy syn chodził ze mną na polowania. Teraz niełatwo mu wytłumaczyć, dlaczego nie może. Nic w jego obecności nie upolowałem, ale obcował z przyrodą, zamiast siedzieć przed komputerem – przekonuje.

"PiS uchwaliło najbardziej lewackie postulaty"

Podobne argumenty podnosi Bogdan Złotorzyński, redaktor naczelny branżowego miesięcznika "Brać Łowiecka", który przekonuje, że zakaz nie ma racji bytu, bo łowiectwo jest legalne, wpisane w historię i tradycję chrześcijańską, a polowanie nie jest równoznaczne z zabijaniem.

W opinii Złotorzyńskiego zakaz udziału w polowaniu do 18 lat nie ma uzasadnienia, skoro prawo pozwala 16-latkowi wziąć ślub i oglądać sceny przemocy w filmach. - PiS, które mówi o tradycji, uchwaliło najbardziej lewackie postulaty. Ustawodawca założył, że nie jestem w stanie wychować swojego dziecka. Zakazu udziału dzieci w polowaniach nigdzie w Europie nie ma. Dyskusyjne jest, od kiedy dopuszcza się aktywny udział w polowaniu - czy można strzelać od 12, 14 czy 16 lat – argumentuje myśliwy.

Myśliwy oskarżony o zastrzelenie lisa w okresie ochronnym. Przyłapał go fotograf Jeden chciał... czytaj dalej » - Moje dzieci chodziły z psem myśliwskim, ucząc się obowiązkowości. Wiedziały, że bażant jest na rosół, ale nie było mowy o strzelaniu przy nich. Uczyły się też, że broń jest w domu, choć nie dostawały jej do ręki. Wiedziały, że to nie zabawka, tylko przedmiot, który niesie ze sobą śmierć. To wszystko można wytłumaczyć dzięki łowiectwu – dodaje.

Głosy sprzeciwu

Znowelizowane w marcu 2018 roku prawo łowieckie wprowadziło zakaz udziału osób poniżej 18. roku życia w polowaniach. Wprowadzenie zakazu poparł w 2018 roku ówczesny Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, argumentując w pisemnym stanowisku, że "przeciwstawia się wszelkim działaniom, które w jakikolwiek sposób propagują przemoc i mogą naruszać prawo dziecka do jego harmonijnego rozwoju".

Pracom nad nowymi przepisami towarzyszyły protesty oraz spory wśród polityków oraz między myśliwymi a obrońcami zwierząt. Przeciwko możliwości zabierania dzieci na polowania występowali też psychologowie dziecięcy. Mirosława Kątna, która od 1992 r. kieruje Komitetem Ochrony Praw Dziecka, mówiła o tym w rozmowie z miesięcznikiem "Dzikie życie". "Dziecko cierpi, gdy umiera jego domowe zwierzątko, co w psychologii uznawane jest za jedną z wielu traum. W jaki więc sposób ma ono rozumieć istotę śmierci, jeżeli jej sprawcą jest inny dorosły człowiek, często z bliskiej rodziny?" - pytała.

Krótko po uchwaleniu nowego prawa, w maju 2018 roku, grupa posłów reprezentowana przez Bartosza Jóźwiaka (Unia Polityki Realnej/Kukiz'15) złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności zmian wprowadzonych w prawie łowieckim z Konstytucją RP.