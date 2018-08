Zagryzają zwierzęta, atakują ludzi. Problem z wilkami

Są piękne, ale też niebezpieczne. Podchodzą do gospodarstw, zagryzają zwierzęta, zaczynają atakować ludzi. W Polsce pojawił się problem z wilkami. Zdaniem specjalistów drapieżników tych jest coraz więcej, a ludzie budują domy bliżej lasów, co też sprzyja częstszym kontaktom człowieka z wilkiem. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kiedy pani Patrycja ze wsi Krytno pod Koszalinem w województwie zachodniopomorskim wyszła w niedzielę na podwórko, zastała swojego psa - Reksia - zagryzionego. Okazało się, że w okolicy wsi Krytno pod Koszalinem grasuje wilcza wataha.

Kowalczyk powoli "znosi ochronę gatunkową". "Cierpi na tym polska przyroda" Minister... czytaj dalej » - Wszystko wskazuje na to, że psa zagryzł wilk. Sprawdzaliśmy następnego dnia, czy są tropy i faktycznie były, prowadziły od kompleksu leśnego - relacjonował Tadeusz Lewandowski z Nadleśnictwa Karnieszewice.

Dodał, że do nadleśnictwa wpływają zgłoszenia o coraz większej liczbie wilków pojawiających się w pobliżu wiosek. - To już jest wbrew wilczej naturze - podkreślił.

Atakują też ludzi

W czwartek we wsi Tramno na Pojezierzu Drawskim wataha zaatakowała stado owiec. Trzy jagnięta zostały porwane, kolejne trzy ranne.

Jak podkreślają specjaliści, problem z tymi drapieżnikami dotyczy całej Polski. - Na skraju Puszczy Noteckiej, w miejscowości Trzebicz-Młyn i Bagniewo, wilk dwukrotnie zaatakował dwie osoby - podała jeden z przykładów doktor Sabina Pierużek-Nowak, prezes Stowarzyszenia dla Natury-Wilk.

- W wyniku ochrony gatunkowej na pewno wilków jest więcej. Ludzie osiedlają się coraz bliżej lasów i te spotkania z wilkami są coraz częstsze - tłumaczyła.

Zwierzę, które pogryzło dwie osoby, zostało zabite. Wilki - równie piękne co niebezpieczne - są pod ochroną, ale w takich przypadkach dopuszcza się ich odstrzał.

Zagubiony wilk w mieście. "Trzeba pozwolić mu przejść" Zwierzę do... czytaj dalej » Kazimierz Żmuda z nadleśnictwa Łuków wyjaśniał, że żeby wilk podszedł do człowieka, "musi być głodny albo chory". - Jeżeli nie będzie miał naturalnego źródła pożywienia w postaci dzikiej zwierzyny, musi gdzieś tę zwierzynę znaleźć - wskazywał.

"Krzyknąć, uderzyć kijem w gałąź, próbować spłoszyć"

Jak się zachować, kiedy spotkamy w lesie wilka?

- Najlepiej zatrzymać się i zacząć się głośno zachowywać. Krzyknąć, uderzyć kijem w gałąź, próbować spłoszyć - radził Kazimierz Żmuda.

Jak dodał, jeśli takie metody nie odstraszą wilka, może to świadczyć, że zwierzę ma wściekliznę.

- W momencie, kiedy wilk podchodzi do domostw, przesiaduje blisko ogrodzenia, widujemy go często, to zaczyna być niepokojące - podkreśliła doktor Sabina Pierużek-Nowak. - Trzeba zgłosić taką informację do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska - zaznaczyła.

Oglądaj Wideo: Marta Kolbus/Fakty po południu Wilk pogryzł trzy osoby w Bieszczadach. "Pierwszy taki przypadek od 100 lat"