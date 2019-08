"Brzydzę się". Polacy sportu nie uprawiają, są poniżej średniej





W porównaniu z innym krajami Unii Europejskiej, pod względem uprawiania sportu wypadamy poniżej średniej. Wolimy inne rozrywki. - Polakom sport nie kojarzy się z rekreacją i wypoczynkiem, ale z ciężkim wysiłkiem – mówi Krzysztof Kutwa, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Pan Marek spacerujący Parkiem Skaryszewskim, tuż obok Stadionu Narodowego w Warszawie przyznaje, że gra w karty czy piłkarzyki w pubie. - Tak, brzydzę się fizyczną pracą i ruchem – przyznaje.

Polacy lubią sport oglądać, jednak z uprawianiem nie jest już tak dobrze. Analityk Polskiego Rynku Ekonomicznego, Krzysztof Kutwa informuje, że "co czwarty mieszkaniec Polski uprawia sport regularnie lub z pewną regularnością". - Nie jest to dużo w porównaniu ze średnią unijną – wyjaśnia.

Źródło: tvn24 Polska poniżej średniej unijnej pod względem uprawiania sportu

Brak sportu "to olbrzymi koszt dla gospodarki"

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, jesteśmy dużo poniżej średniej. Ta niska aktywność fizyczna Polaków, kosztuje państwo co najmniej siedem miliardów złotych rocznie, czyli trochę więcej niż roczny budżet Krakowa.

- To są koszty ochrony zdrowia, absencji pracowniczych. To jest olbrzymi koszt dla gospodarki – ocenia Mateusz Rafał z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Instytut sprawdził, co by się stało, gdyby co druga osoba, która dziś nie trenuje, zaczęła regularnie się ruszać. Zysk byłby nieoceniony.

Zdaniem Mateusza Rafała w ciągu roku liczba zgonów mogłaby spaść o 25 tysięcy, byłoby o 11 tysięcy mniej zawałów i około 500 mniej przypadków zachorowań na raka szyjki macicy.

- Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to między innymi przez to, że nie podejmujemy się aktywności fizycznej – dodaje.

"Sport nie kojarzy się z rekreacją"

Mieszkańcy Warszawy zapytani o przyczyny nieuprawiania sportu odpowiadają, że im się "po prostu nie chce" i tłumaczą się brakiem wolnego czasu.

Od lat do uprawiania sportu motywują firmy. Kupują albo dorzucają pieniądze pracownikom na karnety na basen czy siłownię.

- Ludzie dostają te karty, natomiast one leżą – mówi trenerka Paulina Marchewka z klubu Total Fitness Wilanów. - Jesteśmy świadomi, że to mamy, ale tego nie używamy, więc w dalszym ciągu ten procent jest ciągle mały – dodaje.

- Około jednej trzeciej Polaków twierdzi, że nie ma w swojej okolicy takich miejsc, w których mogłaby uprawiać sport – mówi Krzysztof Kutwa. - Druga rzecz, która wydaje się istotna, to to, że Polakom sport nie kojarzy się z rekreacją i wypoczynkiem, ale z ciężkim wysiłkiem – zaznacza analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

NFZ oferuje darmowe diety

Według najnowszego raportu tej organizacji, przez ostatnie 15 lat grupa Polaków, która uprawia sport, zmniejszyła się o 10 punktów procentowych.

Narodowy Fundusz Zdrowia rusza z pomocą. Każdemu chętnemu za darmo przygotuje dietę, która pozwoli zadbać o lepsze zdrowie i zrzucić kilogramy bez wysiłku.

- Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił portal diety.nfz.gov.pl. To jest tak naprawdę patent na mądre żywienie – zapowiada Marta Pawłowska z Biura Profilaktyki Zdrowotnej NFZ.

Dietetycy są pewni, że kluczem do zdrowia, oprócz odpowiedniego jedzenia, jest uprawianie sportu.