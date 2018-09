Gigantyczne kary za zabicie pszczoły w Niemczech

Video: Fakty TVN

Chroni rzepak, szkodzi pszczołom

Tracą pamięć i orientację, nie wiedzą, jak wrócić do domu. To pszczoły, narażone na działanie szkodliwego pestycydu, na którego użycie właśnie zgodziło się ministerstwo rolnictwa. Co będzie z tymi małymi owadami, którym zawdzięczamy tak wiele? O tym w materiale Katarzyny Górniak w "Faktach" TVN o 19:00.

