Zapuść wąsy w listopadzie. Niezwykła akcja społeczna

Video: tvn24

Kampania przed II turą

30.10 | Do drugiej tury wyborów zostało kilka dni i kandydaci robią, co mogą, by w dogrywce przekonać do siebie wyborców. Emocjonujące pojedynki będą na pewno na Śląsku. W Zabrzu starcie damskie, w Bytomiu męskie.

»