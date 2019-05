Hity kampanii wyborczej do europarlamentu

Reklamy wyborcze kandydatów do europarlamentu

Król disco polo, judoka, a może rycerz? W tle lew lub ryk silnika. Wszystko po to, aby się wyróżnić. Tak kandydaci do europarlamentu starają się przekonać Polaków do głosowania właśnie na nich. Zwracające uwagę reklamówki wyborcze przejrzał Łukasz Wieczorek.