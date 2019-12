Video: tvn24

Marian Banaś nie chce zrezygnować z funkcji szefa NIK

3.12 | Szefa Najwyższej Izby Kontroli nie udało się skłonić do dymisji. Pracę traci za to jego syn. Do akcji wkracza też prokuratura - ma zająć się między innymi oświadczeniami majątkowymi Marian Banasia.

»