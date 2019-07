Opuścili domy, wracają do gruzów

Tysiące Syryjczyków wracają do swoich domów

Ponad 35 tysięcy Syryjczyków, mimo trwającej wojny, wróciło do swoich domów. To zaledwie garstka spośród wszystkich, którzy przed horrorem nieustannych walk uciekali. Ich śladem chcą iść inni – powrót do Syrii deklaruje trzech na czterech uciekinierów.