Drogowa innowacja

Video: TVN24 Łódź

Przejścia mają być lepiej oświetlone

27.07. | Co druga ofiara wypadków z udziałem pieszych zginęła na przejściu dla pieszych - alarmuje resort infrastruktury i zatwierdza wytyczne wskazujące na to, jak pasy mają być oświetlone. - Do wielu wypadków dochodzi, bo kierowcy po prostu nie widzą osób przechodzących przez jezdnię - podkreśla resort.

