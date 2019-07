Video: tvn24

Krzysztof Szczerski kandydatem na komisarza UE

25.07 | - Zaproponowałem kandydaturę Krzysztofa Szczerskiego na unijnego komisarza - ogłosił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen przyjechała w czwartek do Warszawy. Polska to trzeci kraj, który odwiedza po wyborze na szefową komisji. Praworządność i migracja to tematy, które nas dzielą i tego nowa przewodnicząca nie ukrywała. Barbara Sobska.

