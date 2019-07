Video: tvn24

Neurolodzy alarmują w związku ze spadającą liczbą specjalistów

22.07 | Po psychiatrii kolejni lekarze biją na alarm - tym razem to neurolodzy. Ich zdaniem jest tak źle, że za kilka lat nie będzie miał kto nas leczyć. Ministerstwo zdrowia zna problem, ale - jak twierdzą lekarze - nie robi nic, by go rozwiązać.

»