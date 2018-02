Sposób na odśnieżanie w Rosji. Polska i Świat

Rosjanie nie mogli doprosić się służb porządkowych, by odśnieżyli ulice i drogi. Dlatego wpadli na pomysł, który władzy się nie spodobał, ale okazał się skuteczny. Wystarczyło na zalegającym śniegu napisać nazwisko głównego krytyka Kremla, by i on i zalegający śnieg zniknął od razu.