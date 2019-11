Wywieziony do Syrii chłopiec po pięciu latach wrócił do domu...

Video: tvn24

8.11 | Tak zwane dziecko ISIS po pięciu latach wróciło w końcu do domu - do Włoch. Chłopiec został wywieziony do Syrii przez matkę. Ta razem ze swoim partnerem walczyła w szeregach tak zwanego Państwa Islamskiego. Kobieta zginęła, a dziecku udało się skontaktowało z ojcem.

