Video: tvn24

Wojciechowski przesłuchany na unijnego komisarza

3.10 | Polsce należy się teka unijnego komisarza, ale po przesłuchaniu Janusza Wojciechowskiego wiele wskazuje na to, że jednak unijnym komisarzem rolnictwa nie będzie - a to oznacza, że kolejne stanowisko nam przepada, co jak w soczewce pokazuje nasz stosunek do Unii i Unii do nas.

»