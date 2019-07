Video: tvn24

Michałek pełnomocnikiem rządu do spraw wspierania...

2.07 | Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Iwona Michałek została pełnomocnikiem rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły, a jednocześnie wiceministrem edukacji. Michałek konkretów nie sprzedaje, za to opozycja punktuje i pyta, co można zrobić przez trzy miesiące, bo tyle zostało do wyborów.

»