Prezes Gersdorf pisze do marszałka Kuchcińskiego. W tle spór...

20.03 | PiS wycofuje się z pomysłu, aby to prezes Trybunału Konstytucyjnego zwołała posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Ruch znów należy do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Jednak prof. Małgorzaty Gersdorf zamiast zwołać posiedzenie, pisze list do marszałka Sejmu. Podkreśliła w nim o swoich wątpliwościach co do wyboru sędziów do składu KRS. Chce wyjaśnień, czy PiS działał zgodnie z ustawą.

