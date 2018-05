Wyrównywanie jakości

Video: tvn24

Burzliwe spotkanie w Baranowie. Polska i świat

24. 05 | Trudne pytanie i dużo emocji. I nie ma się co dziwić, bo chodzi o ziemię. Mieszkańcy Baranowa pytają o Centralny Port Lotniczy. Zapowiedź budowy jest, ale konkretnych odpowiedzi brak, stąd coraz większe poruszenia. Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Za ile będą wykupione ziemie, czy mieszkańcom się to opłaca, co w przypadku kiedy odmówią? I czy za sumę, którą dostaną, będą mogli rozpocząć nowe życie?

