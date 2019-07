Video: tvn24

Beata Szydło nie została przewodniczącą komisji zatrudnienia

11.07 | Przegrać z lepszym to żadna ujma, ale przegrać, gdy było się jedynym kandydatem — do wytłumaczenia jest trudne. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości porażka w głosowaniu nad wyborem Beaty Szydło na przewodniczącą jednej z komisji w Parlamencie Europejskim to odwet za odrzucenie kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej.

»