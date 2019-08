Video: tvn24

Nagłaśniał nieprawidłowości w policji. Sąd oddalił skargę...

7.08 | To była zemsta, dlatego mnie zwolniono - mówił były już policjant z Białegostoku, który po tym jak wyrzucono go z pracy poszedł do sądu. Ale sądu nie przekonał, bo faktycznie był na L4 przez rok. Kłopoty z szefami pana Norberta zaczęły się po tym, jak zaczął nagłaśniać nieprawidłowości w policji i to jego zdaniem był prawdziwy powód zwolnienia.

