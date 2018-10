Niespokojnie na froncie

Video: TVN24

Zawiadomienie do rzecznika Sądu Najwyższego

04.10 | Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego dostał zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczeń przez sędziów, którzy skierowali pytania prejudycjalne do unijnego trybunału. Zawiadomienie przekazała KRS, ale to obywatele są jego autorami. Do sądów i do konstytucji odnosi się też prezydent. Andrzej Duda podkreślą, że jej nie łamie - wina leży po stronie sędziów. Materiał Dawida Rydzka.

