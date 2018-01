Viktor Orbán znów zaskakuje polski rząd: węgierski premier nie wyklucza przyjmowania uchodźców. Stawia jednak warunek - to Budapeszt zdecyduje, kto trafi do jego kraju. Co więcej, okazuje się, że trzy tysiące uchodźców już tam jest, o czym sami Węgrzy dowiedzieli się przypadkiem. Co na to rząd w Warszawie?