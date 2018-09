Pierwsza w Polsce autostrada dla rowerów

Video: tvn24

Kolejne pytania SN do Trybunału UE

11.09 | Sąd Najwyższy wysyła kolejne pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym razem pyta, czy sposób powołania sędziów do KRS jest zgodny z konstytucją i z europejskimi standardami. Czy pytanie może zamrozić wprowadzane zmiany do czasu, aż wypowie się Luksemburg, i co na to ministerstwo sprawiedliwości.

