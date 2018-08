Negocjacje zerwane, zakupu fregat nie będzie

Premier Morawiecki twierdzi, że to on wprowadzał Polskę do...

20.08 | Mateusz Morawiecki wyjawił długo skrywaną tajemnicę. To on negocjował wejście Polski do Unii Europejskiej. Pochwalił się tym podczas wiecu w Sandomierzu, ale wieść poszła w świat i zrobiła wrażenie na tych, którzy faktycznie Polskę do struktur Unii wprowadzali.

