Maluch w aucie - tylko tyłem

Video: tvn24

Wiceszef nowej KRS: była wpadka w rekomendacjach do Sądu...

04.09 | Wiceprzewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa przyznaje się do błędu. To była wpadka wynikająca z pośpiechu - tak mówi o wyborze do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego radcy prawnej z dyscyplinarką. Wiesław Johann twierdzi, że zabrakło informacji, w KRS słychać co innego. O dwugłosie, chaosie i innych przypadkach, które budzą wątpliwości środowiska prawniczego i opozycji Michał Chlebowski.

»