Ból, bezsenność, a nawet myśli samobójcze. Nie takich odczuć chcą młode matki tuż po urodzeniu dziecka. A jednak bywa, że właśnie to czują. To depresja poporodowa. Tym trudniejsza do przezwyciężenia, że otoczenie zwykle nie rozumie tak złego nastroju w tak dobrym momencie życia. Kluczowa zatem jest diagnoza.