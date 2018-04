Czy foki są szkodnikami i czy trzeba do nich strzelać? Posłanka PiS mówi, że roznoszą pasożyty i dlatego Szwedzi już do nich strzelają, a Polacy nie powinni się od nich różnić. Rybacy przyznają, że rzeczywiście problem jest spory, bo foki wyjadają ryby i niszczą sieci. Narzekają na coraz większe straty, ale czy to oznacza, że foki trzeba eliminować?