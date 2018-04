Coraz więcej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Video: tvn24

Polityczny balast

17.04 | Znakiem tego, że Prawo i Sprawiedliwość zaczęło już kampanię wyborczą może być to, co dzieje się wokół Antoniego Macierewicza. Schowany przed ostatnimi wyborami, teraz znów prawie niewidoczny w pierwszym szeregu. A symbolem tego, jaka jest teraz pozycja dotąd jednego z najsilniejszych polityków PiS może być sprawa katastrofy smoleńskiej i to, co o efektach pracy ekspertów Macierewicza mówi dziś sam prezes Kaczyński oraz to, czego już nie mówi.

»