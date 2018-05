Tragiczny bilans strat i protestów w Strefie Gazy

Swoją pracę dziennikarską zaczęła w „Gazecie Wyborczej” w Bydgoszczy. Potem przez kilka lat prowadziła program Mała Czarna w Radiu Gra. Do Warszawy przeprowadziła się siedem lat temu. Swoją pierwszą pracę w stolicy zaczęła w Telewizji Polsat, jako producentka Wydarzeń. Szybko stała się jednak prowadzącą pasmo porankowe i serwisy informacyjne w Polsat News. Do TVN24 przeszła w 2012 roku. Na antenie zadebiutowała 20 lipca jako prowadząca serwisy informacyjne w Dniu na Żywo. Od 2014 jest gospodynią magazynu Polska i Świat. Uwielbia historię Stanów Zjednoczonych. W wolnych chwilach pochłania wszystko co w tytule ma napis „biografia”.