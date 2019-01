Polska coraz bardziej popularna wśród turystów

Video: Fakty TVN

Zmiany na korzyść turystów. "Biurom nie będą się opłacały...

Dobra wiadomość dla turystów wyjeżdżających z biurami podróży. Od 1 lipca mają większe prawo, by dochodzić tego, co im się należy. Nie wolno ich zaskakiwać dodatkowymi opłatami. Wszystko ma być w umowie; jak nie ma, to płaci za to biuro. Wydłuża się też czas na żądanie odszkodowania, a skraca - na wydanie decyzji w sprawie jego wypłaty.

