Polski poligon badawczy w Kolumbii

Video: tvn24

"Polska i Świat". Urlop rodzicielski do podziału

05.04 | Mamom będzie łatwiej wrócić do pracy, tatom zaangażować się w wychowanie dziecka. Do 2022 roku w każdym kraju Unii Europejskiej drugi rodzic będzie musiał skorzystać z co najmniej dwumiesięcznego urlopu rodzicielskiego. W ogromnej większości dotyczy to ojców. W programie "Polska i Świat" o równowadze w prawie i wadze obecności taty w życiu małego człowieka.

