Video: tvn24

Wybieramy eurodeputowanych. Jeden poczeka na liście rezerwowej

24.05 | Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, bezpośrednie, równe i proporcjonalne. Choć nie wszędzie odbywają się według takiej samej ordynacji. Paulina Chacińska wyjaśnia, co się dzieje z naszym głosem po tym, jak wrzucimy kartę do głosowania do urny, ilu europosłów z Polski zasiądzie w Parlamencie Europejskim i dlaczego jeden z nich będzie na razie rezerwowym.

