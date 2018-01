Po latach prób i błędów wreszcie się udało - w Chińskiej Akademii Nauk w Szanghaju na świat przyszły dwa klony makaka jawajskiego. Naukowcy czekali na to dwie dekady, od momentu, kiedy pierwszy raz udało się sklonować ssaka. Owca Dolly przeszła do historii, naukowcy, którym udało się ten sukces powtórzyć na naczelnym - też pewnie do niej przejdą. Pytanie, komu przejdzie ochota na sklonowanie człowieka. I kiedy.