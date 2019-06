Video: TVN24, AP

Papieski wysłannik w polskim episkopacie

13.06 | Duchowni mówią, że jego wizyta w Polsce ma być początkiem zmiany podejścia Kościoła do walki z pedofilią wśród księży. Arcybiskup Charles Scicluna przyjechał do Polski. Ofiary księży pedofilów twierdzą, że kilkanaście godzin pobytu w kraju to za mało, szczególnie po tym, co zostało ostatnio ujawnione. Żałują, że osobiście nie będą mogli porozmawiać z zaufaną osobą papieża. Jacek Tacik.

»