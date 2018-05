Osoby niepełnosprawne zostały same

Video: tvn24

30. 04 | Tu też emocje prezydenckie. Aż za duże jak na fakt, że formalnie kampania jeszcze się nie zaczęła. Zwraca na to uwagę szef Państwowej Komisji Wyborczej. I przypomina, że to łamanie kodeksu wyborczego. Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki mimo to pokazują spoty, prowokują do debaty i ruszają w teren. Nie bez wpadek.

