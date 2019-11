Od 11 listopada Polacy bez wiz polecą do USA

6.11 | Od 11 listopada Polacy będą mogli lecieć do Stanów Zjednoczonych bez wiz – ogłosili w środę amerykańska ambasador Georgette Mosbacher i prezydent Andrzej Duda. Ale to nie oznacza, że już w poniedziałek polecimy do USA po nowemu – zmienią się pewne formalności.

